Francesco Camarda fa ritorno al Milan a pochi giorni didistanza dal momentaneo riscatto del Lecce. Il club rossonero ha esercitato il diritto di controriscatto per riportare l'attaccante classe 2008 nella tanta del Diavolo, che ha deviso di tenersi stretto il baby centravanti. 

Il comunicato del Milan

"L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 18:44
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.