Massimo Marianella non è così convinto che possa concretizzarsi il trasferimento di Curtis Jones all'Inter: "Io lo vedrei bene a Milano, ma se ne parla già da due sessioni di mercato e poi l'affare non si verifica mai - ha spiegato il giornalista di Sky Sport -. La sensazione che hanno in Inghilterra è che le parti non siano troppo vicine. Detto questo, dico che è un giocatore importante, un elemento che in maniera silenziosa è stato protagonista di un Liverpool vincente. Ha ricoperto ruoli diversi, giocando ovunque a centrocampo, tra la gestione Klopp e Slot. Inoltre, è stato impiegato come terzino destro ed esterno d'attacco".
Per la cronaca, oggi Jones non è stato convocato per l'amichevole di Anfield persa dal Liverpool contro il Monaco. Una decisione che, a sentire il manager dei Reds Andoni Iraola, non ha nulla a che vedere col mercato: "Curtis si è allenato tutti i giorni, ma ieri ha avuto problemi all'anca. Non sembra niente di grave, ma non aveva senso rischiarlo", ha detto lo spagnolo nell'intervista post-partita.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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