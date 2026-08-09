La prestazione del giovanissimo Bovio contro la Juventus non è certamente passata inosservata. Il club nerazzurro, nella serata di ieri, ha voluto fare un post sui social esaltando la prova del difensore contro i bianconeri. E Alessandro Bastoni ha approvato la crescita del suo compagno di reparto, pubblicando nelle stories di Instagram proprio il post dell'Inter. Ricordiamo che Chivu vuole sempre tenere alta la tensione e aveva parlato così ieri dei giovani in squadra: "Io ho il compito di allenare i giovani, di dare loro fiducia e di farli esprimere al meglio nelle loro qualità. Loro devono allenarsi bene, possono migliorare; devono abituarsi al ritmo e all'intensità di questo tipo di partite".