La prestazione del giovanissimo Bovio contro la Juventus non è certamente passata inosservata. Il club nerazzurro, nella serata di ieri, ha voluto fare un post sui social esaltando la prova del difensore contro i bianconeri. E Alessandro Bastoni ha approvato la crescita del suo compagno di reparto, pubblicando nelle stories di Instagram proprio il post dell'Inter. Ricordiamo che Chivu vuole sempre tenere alta la tensione e aveva parlato così ieri dei giovani in squadra: "Io ho il compito di allenare i giovani, di dare loro fiducia e di farli esprimere al meglio nelle loro qualità. Loro devono allenarsi bene, possono migliorare; devono abituarsi al ritmo e all'intensità di questo tipo di partite".

Sezione: Focus / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 20:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione