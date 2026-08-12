L'estate scorsa ha salutato l'Inter per tentare l'avventura in Svizzera con la maglia del Grasshoppers; un'esperienza che ha pagato dividendi, visto che Matteo Mantini, centrocampista classe 2007, ha avuto l'opportunità di scendere in campo con la prima squadra per 15 volte tra campionato e Coppa. Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Italia: secondo Tutto Mercato Web, infatti, il Genoa di Daniele De Rossi ha messo gli occhi sul ragazzo, nel giro dell'Under 19 dell'Italia dove ha disputato anche gli ultimi Europei di categoria.

Il Genoa avrebbe già presentato una prima offerta da circa 200mila euro per il cartellino del calciatore che ha un contratto in scadenza fra due anni con gli elvetici. Si attende ora la risposta del Grasshoppers e l'eventuale apertura di una trattativa.