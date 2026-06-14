Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare dell'esterno destro del Genoa, Norton-Cuffy. Adesso potrebbe cambiare maglia. Il giocatore è stato anche accostato all'Inter e il laterale inglese garantisce una solidità notevole nell'approccio offensivo della manovra. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe provarci la Fiorentina. La volontà del club viola, però, è quella di contenere l'investimento sotto i 18 milioni di euro, sfruttando anche la monetizzazione per l'eventuale cessione di Dodô, dalla quale spera di incassare almeno 15 milioni.