Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare dell'esterno destro del Genoa, Norton-Cuffy. Adesso potrebbe cambiare maglia. Il giocatore è stato anche accostato all'Inter e il laterale inglese garantisce una solidità notevole nell'approccio offensivo della manovra. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe provarci la Fiorentina. La volontà del club viola, però, è quella di contenere l'investimento sotto i 18 milioni di euro, sfruttando anche la monetizzazione per l'eventuale cessione di Dodô, dalla quale spera di incassare almeno 15 milioni.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 17:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione