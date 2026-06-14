Il primo obiettivo di Giovanni Carnevali alla Juventus è di generare entrate e di cercare di colmare rapidamente il deficit causato dall’esclusione dalla Champions League. Uno dei primi colloqui del nuovo amministratore delegato bianconero è stato con Beppe Marotta, presidente dell'Inter e amico di una vita che secondo le informazioni di Tuttosport avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso. Il laterale è considerato sacrificabile dalla Vecchia Signora in cambio di un'offerta di almeno 40 milioni di euro.

Cambiaso con il giusto incastro, Bremer è da sempre un pallino

La cifra in questione è considerata troppo alta dal Biscione. Tutto, però, potrebbe cambiare con il giusto incastro. Presto i due esperti dirigenti "inizieranno a ragionare presto pure su altri nomi potenzialmente utili a entrambi - scrive il quotidiano torinese -. Uno è Davide Frattesi, in uscita dai nerazzurri e ormai da tempo. Si parla di Carlos Augusto. E Bremer è da sempre un pallino interista, proprio come lo stesso Cambiaso: prima della firma per la Juve, era stato a meno d’un passo dai campioni d’Italia, quindi la virata in direzione Bellanova nelle ultime curve. Storie vecchie. E quelle di oggi si compongono di volti simili, ma di necessità differenti. Anche piuttosto stringenti". La Juventus entro fine mese punta ad incassare più di 50 milioni di euro dalle cessioni, ma i nomi in uscita sono più di uno.