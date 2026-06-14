Fabio Pecchia, intervistato dai colleghi de Il Foglio, ha parlato dei giovani calciatori italiani che fanno sempre più fatica a emergere. Di seguito il suo intervento, all'interno del quale cita anche Pio Esposito come un riferimento per la prospettiva e non solo: "I giovani meritano spazio; è un peccato vedere ventenni nel campionato Primavera. A quell’età devi già essere in prima squadra. Pio è l’eccezione ma dovrebbe essere la regola. A Verona ho fatto debuttare in Serie A a 17 anni Moise Kean. Aveva le qualità e gli abbiamo dato l’opportunità. Oggi è uno dei bomber più affermati del nostro campionato”, ha concluso.