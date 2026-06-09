E' finita ufficialmente oggi, martedì 9 giugno 2026, l'avventura sulla panchina dell'Atalanta di Raffaele Palladino, il cui addio era scontato ormai da diverse settimane. Mancava solo l'annuncio del club bergamasco, arrivato nel tardo pomeriggio: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti - si legge nel comunicato stringato pubblicato sul sito della società nerazzurra -. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

Al suo posto arriverà Maurizio Sarri, reduce da un anno complicato alla Lazio.