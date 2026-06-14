Alessandro Costacurta, intervenuto sulle frequenze de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei problemi in seno al Milan, provando a rispondere alcuni interrogativi fondamentali per il futuro del club rossonero e non solo: "Quanto tempo servirà per colmare il gap? Dipende sempre dagli obiettivi. Se è per tornare finalmente in Champions e rimanerci stabilmente allora sì, non manca tanto. Se invece l’obiettivo è tornare a vincere in Italia e in Europa, allora dico che ci vorranno ancora anni. Ci sono almeno sei-sette squadre molto più forti, anche dell’Inter", ha detto Costacurta. Le parole sono state riprese dai colleghi di MilanNews.

Sezione: News / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 16:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione