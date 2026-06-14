Breve punto di mercato che riguarda l'Inter anche sulle colonne de Il Messaggero. Il quotidiano romano spiega come l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu continui a insistere affinché la dirigenza di Viale della Liberazione porti ad Appiano Gentile il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Ndoye, giocatore di cui si è più volte parlato nelle ultime ore, sarebbe un'eventuale alternativa a Palestra. Solet, invece, è sempre più vicino ad arrivare, mentre sul fronte uscite, "il Nottingham Forest è pronto a offrire 25 milioni per Frattesi". 

Altro capitolo interessante è quello legato a Provedel, il cui prezzo è tra i 3,5 e i 4,5 milioni. Queste le cifre richieste dalla Lazio per lasciarlo partire. I nerazzurri sono più che semplicemente interessati a lui e l'incontro dell'altro giorno tra il club di Viale della Liberazione gli agenti del giocatore è stato emblematico. Secondo le previsioni del quotidiano romano, si attende per la prossima settimana un'offerta dell'Inter.

Sezione: Focus / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 11:20
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi