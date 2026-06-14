Nonostante la sconfitta per 2-0 contro l'Australia all'esordio nella Coppa del Mondo 2026, il ct turco Vincenzo Montella guarda con ottimismo al prosieguo del cammino della sua Turchia. Il commissario tecnico, intervenuto ai microfoni ufficiali della FIFA al termine dell'incontro, ha sottolineato come la prestazione della squadra non sia stata negativa, evidenziando però la scarsa concretezza sotto porta.

“Il calcio è questo. Abbiamo creato tantissime occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Loro hanno segnato e si sono messi subito bassi, era difficile trovare spazi e ci hanno colpito con la loro arma migliore, i contropiedi”, ha spiegato l'ex allenatore del Milan.

Montella ha quindi invitato il gruppo a non perdere fiducia: “Nulla però è perduto perché ci sono ancora due partite e continuo a essere fiducioso. Ci dispiace per il risultato maturato questa sera, ma restiamo positivi. C'è ancora tempo per andare avanti”.

“La partita è andata come ce l'aspettavamo”

Alla domanda su eventuali modifiche tattiche in vista della prossima gara, il tecnico italiano ha difeso il piano preparato per affrontare l'Australia, ritenendo che la squadra abbia interpretato correttamente il match.

“Non credo che troveremo tutte le squadre che difenderanno così basse. Tatticamente la partita è andata come ci aspettavamo. In questi casi è importante riuscire a sbloccarla con un calcio piazzato o una situazione simile. Ci siamo andati vicini e, se avessimo segnato, sarebbe cambiata completamente la strategia della partita”, ha osservato.

Infine, Montella ha ribadito la volontà di archiviare rapidamente il passo falso: “Accettiamo questa sconfitta con dispiacere, ma ora dobbiamo guardare avanti”.

La Turchia tornerà in campo contro il Paraguay con l'obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale.