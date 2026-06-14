Dovrebbe essere Ruben Amorim il prescelto per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan il prossimo anno. Il 41enne allenatore, ex Sporting Lisbona (con cui ha vinto due volte il campionato) e Manchester United (dove invece ha deluso) ha trovato l'accordo con i rossoneri, è libero e quindi può apporre la sua firma sul contratto in qualsiasi momento. Manca solo l'ok da parte di Gerry Cardinale, l'accordo è su base biennale con opzione con il terzo, a circa 3,5 milioni a stagione.
Sezione: Il resto della A / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 14:04
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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