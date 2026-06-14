"La serie A? Un campionato difensivista. L'etichetta è lì, stampata da tempo. E questo calciomercato appena iniziato non sembra volersi spingere in direzione contraria", si legge sul Corriere della Sera che sulle pagine dell'edizione odierna fa un punto delle direzioni prese dalle varie squadre in ottica mercato.

A proposito dell'Inter, il quotidiano milanese disegna così il quadro: "Nonostante il doblete della stagione appena conclusa, è chiamata a un rinnovamento. Naturale e obbligato, per età anagrafica e cessioni sicure". Dopo gli addii dichiarati dei vari Sommer, Acerbi, Darmian, o Dumfries, in uscita verso il Real, si attende per capire a proposito del prolungamento di De Vrij. Ma non solo: "Ieri al Bernabéu si sono affrontate le leggende dei due club (2-1 per gli spagnoli): chissà che non possa essere stata l'occasione per parlare anche di mercato. Nico Paz e Mastantuono sono molto apprezzati a Milano".

Continua a circolare il nome di Provedel come secondo portiere, giocatore per ilquale ci sono già stati incontri tra le parti, tanto che l'accordo con il giocatore è vicino, "ci sarà da trovare quello con la Lazio". E per la difesa il grande obiettivo è Solet. "Il classe 2000 piace per la sua duttilità e il coraggio nella conduzione palla. L'Udinese vuole 25 milioni, a 20 si potrebbe chiudere. C'è poi l'obiettivo numero uno Palestra. La richiesta dell'Atalanta è di circa 55 milioni. L'Inter è arrivata a 45. Sull'esterno occhio al Manchester City".