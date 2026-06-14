Ulteriori aggiornamenti sul futuro di Benjamin Pavard arrivano ancora da Sport Mediaset. Il difensore francese, di rientro dall'OM, non avrebbe disdegnato di indossare ancora la maglia nerazzurra, ma la volontà dell'Inter è un'altra: vendere a titolo definitivo. Né prestito né convocazione in ritiro, il calciatore è in uscita e non sarà neanche valutato da Cristian Chivu nel prossimo mese. La valutazione, come detto, si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro: c'è qualche richiesta in Arabia Saudita così come in Francia, i dirigenti dell'Inter osservano l'evolversi degli eventi per poi scegliere, insieme al giocatore, la destinazione più gradita.