L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti per arbitrare al Mondiale, riceverà l'intero compenso per il torneo. Lo spiegano alla BBC fonti della FIFA Dopo esser stato interrogato per 11 ore, gli è stato negato l'ingresso negli USA per una presunta "associazione con membri di organizzazioni terroristiche". Ora la FIFA si impegnerà a pagargli il compenso.

Giorni di tensione

Quelli precedenti all'inizio del Mondiale sono stati giorni di pura tensione negli Stati Uniti d’America. E’ successo un po’ di tutto: prima l'’interrogatorio all’arbitro somalo Aymen Hussein, durato ben 7 ore, ha alzato un polverone senza fine, considerando che lo stesso direttore di gara è stato poi respinto. Poi la notizia secondo la quale la Nazionale iraniana potrà entrare negli Stati Uniti soltanto il giorno stesso della partita e dovrà andarsene subito dopo. E infine l'interrogatorio di 7 ore per il giocatore dell’Iraq.