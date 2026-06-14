L'affascinante sfida di ieri tra le leggende di Inter e Real Madrid andata in scena al Bernabeu è stata anche l'occasione per l'incontro tra i presidenti dei due club, Beppe Marotta e Florentino Perez, come testimoniato da alcuni scatti proposti anche dal club nerazzurro. L'obiettivo era quello di consolidare i rapporti tra le due società, tenendo allo stesso tempo aperti alcuni discorsi in chiave mercato dopo la chiusura dell'affare Denzel Dumfries e l'apprezzamento interista mai nascosto per Nico Paz. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.

Frattesi in uscita: c'è il Nottingham Forest

La volontà dell’Inter di rinforzare il centrocampo passa dalla cessione di Davide Frattesi che, almeno nei piani del club di Viale della Liberazione, dovrebbe portare in cassa una trentina di milioni che potrebbero arrivare presto dall'Inghilterra. "Dopo l'interessamento di gennaio, in questi giorni il Nottingham si è rifatto vivo con l’Inter e potrebbe spingersi fino a offrire 25 milioni - conferma il giornale sportivo romano -. La formula andrebbe concordata tra le parti, ma l'intesa si può trovare su un prestito con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni". Il giocatore è pronto a cambiare squadra, anche se preferirebbe rimanere ancora in Serie A (si è parlato di Juventus, Roma e Napoli): il Nottingham, però, si sta avvicinando molto alla richiesta di 30 milioni di euro fissata dal club nerazzurro. E dopo l'apertura del giocatore, la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca.