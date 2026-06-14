Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal Cagliari, figura Thomas Berenbruch, mezzala classe 2005 di proprietà dell’Inter. Lo evidenzia L'Unione Sarda, spiegando che l'inserimento di Accardi come direttore sportivo del club rossoblu porterà a un'accelerazione sul fronte mercato e uno degli obiettivi dei sardi è proprio Berenbruch che, in questa stagione appena conclusa, ha collezionato 27 presenze e una rete con la maglia dell'Inter U23. Il suo percorso di crescita è lineare e ha già avuto modo di affacciarsi in prima squadra, debuttando sia in Champions League sia in Coppa Italia.

Sezione: Focus / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 15:19
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione