Le strategie di mercato dell'Udinese ormai passano inevitabilmente dalla consapevolezza che Oumar Solet saluterà a breve con destinazione Inter, non a caso e friulani si stanno già muovendo per trovare il sostituto. Ne parla stamattina Il Messaggero Veneto: Da una parte Solet, dall’altra Nicolò Zaniolo. Sono i due capotavola dell’Udinese in queste ore sul mercato, con il francese in uscita vero l’Inter e l’italiano in attesa di definire il proprio futuro, diventando in tutto e per tutto un giocatore dell’Udinese. Ma a ben guardare i due fili del discorso potrebbero anche intrecciarsi, considerando che l’Udinese vorrebbe definire prima di tutto l’assetto della propria retroguardia, oltre ad assicurarsi di avere sempre a disposizione il tandem Zaniolo-Davis in attacco.

Doppietta

Così la prossima mossa potrebbe davvero rappresentare un doppio passo in avanti sullo scacchiere in mano al group technical director Gianluca Nani che, nel chiudere il cerchio con il riscatto del numero 10, dovrebbe affondare il colpo per Victor Nelsson, il danese classe 1998 che il Galatasaray vuole cedere a titolo definitivo dopo un anno in prestito al Verona, che poteva riscattarlo a 7 milioni ma ha deciso di non farlo. Ecco proprio in questo quadro si può ragionare sul famoso 'sconto' di cui ha parlato il direttore dell’area tecnica Gokhan Inler accennando all’affare Zaniolo. Se la cifra del riscatto al 100 per cento, senza percentuali sulla possibile futura vendita, è già stato fissato tra i 9 e i 10 milioni la scorsa estate, perché trattare? Perché nel pacchetto l’Udinese potrebbe voler inserire anche Nelsson. Dalla Turchia si parla di una ventilata offerta di circa 2,5 milioni per il centrale danese, il che potrebbe far immaginare i bianconeri pronti a staccare un 'assegno' di 12 per Zaniolo più Nelsson. Occhio però al Monza che sarebbe pronto a offrire 4 milioni per il difensore.