Carlo Ancelotti si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua carriera. A poche ore dall'esordio del Brasile ai Mondiali 2026 contro il Marocco, il commissario tecnico della Seleção ha affidato ai social un messaggio ricco di emozione, sottolineando il valore di questa nuova avventura.
L'allenatore italiano, attraverso un post pubblicato in portoghese sul proprio profilo X, ha voluto condividere le sensazioni della vigilia con i tifosi brasiliani.
“Un capitolo molto speciale della mia storia”
Le parole di Ancelotti
Nel messaggio pubblicato sui social, Ancelotti ha espresso tutto l'orgoglio per il debutto sulla panchina della nazionale più titolata della storia del calcio. “È una responsabilità e un onore esordire ai Mondiali guidando il Brasile. Viviamo questo momento con gioia ed entusiasmo, perché è un capitolo molto speciale della mia storia. Forza Brasile!”, ha scritto il tecnico. Parole che raccontano l'entusiasmo e il senso di responsabilità con cui l'ex allenatore di Milan e Real Madrid si appresta ad affrontare la sua prima partita iridata alla guida della Seleção.
Inizia una nuova era per il Brasile
L'esordio contro il Marocco rappresenta il primo passo del percorso mondiale del Brasile sotto la gestione Ancelotti. L'obiettivo della Seleção è tornare protagonista sul palcoscenico internazionale e conquistare un titolo che manca ormai da diversi anni. Per il tecnico emiliano, invece, si tratta di una sfida inedita e affascinante, destinata ad arricchire ulteriormente una carriera già ricca di successi e trofei conquistati ai massimi livelli del calcio mondiale.
Autore: Ludovica Ferrante
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