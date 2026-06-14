Traspare ovviamente un po' di delusione dalle parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, dopo la sconfitta di questa mattina al Mondiale contro l'Australia. Il tecnico italiano ha parlato a Bein Sports: "Secondo le nostre valutazioni, dovevamo impedire i contropiedi all'Australia perché attaccava velocemente". Poi sui singoli: "Hakan Calhanoglu e Guler non giocavano 90 minuti da molto tempo. Avevamo bisogno di affiancare loro giocatori più energici. Abbiamo provato diverse combinazioni, ma il calcio è questo. Se non fai gol, non vinci".