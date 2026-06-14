Jurgen Klopp, interpellato dalla ZDF, ha mosso critiche davvero importanti alla FIFA dopo l'imposizione del break che permette ai giocatori di dissetarsi durante il Mondiale: "Quando ho visto i giocatori rimanere lì immobili durante una pausa per il caldo mentre le interruzioni televisive dettavano il ritmo della partita non ho potuto fare a meno di chiedermi: a chi serve davvero la Coppa del Mondo? Ai tifosi? Ai giocatori? O agli inserzionisti?". Non è finita qui perché Klopp ha anche aggiunto: "Il calcio è preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici climatizzati".