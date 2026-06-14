Intercettato da El Desmarque a poche ore dall'esordio al Mondiale dell'Argentina, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato così di alcuni protagonisti dell'Albiceleste, da Julian Alvarez a Nico Paz passando per il capitano nerazzurro Lautaro Martinez:
Zanetti allontana ogni dubbio sul futuro di Julian Alvarez. A margine del Corazón Classic Match disputato al Santiago Bernabéu tra le leggende del Real Madrid e dell’Inter, il vicepresidente nerazzurro ha parlato dell’attaccante dell’Atlético Madrid, finito al centro delle indiscrezioni di mercato che lo accostano ai principali top club europei. Secondo l’ex capitano dell’Inter, però, i rumors non rappresentano un problema per il centravanti argentino.
“Julian è intelligente, sarà concentrato sul Mondiale”
“Stiamo parlando di un grandissimo giocatore e i grandi giocatori sono sempre seguiti dai grandi club”, ha spiegato Zanetti. “Julián è un ragazzo molto intelligente e sono convinto che sarà totalmente concentrato sulla Coppa del Mondo”.
Lautaro Martinez tra gli uomini chiave dell’Argentina
Nel corso dell’intervista, Zanetti ha indicato anche i calciatori che potrebbero risultare decisivi per la nazionale di Lionel Scaloni. Tra questi c’è inevitabilmente Lautaro Martinez.
“L’Argentina ha un attaccante come Lautaro che avrà sicuramente una grandissima voglia di disputare un grande Mondiale”, ha sottolineato il vicepresidente interista, convinto che il capitano nerazzurro possa lasciare il segno nella competizione. "Nico Paz può essere un giocatore chiave. È giovane, ma credo che questo Mondiale arrivi al momento giusto per dimostrare la sua qualità”.
Fiducia nell’Albiceleste
Guardando alle favorite per il titolo mondiale, l’ex capitano dell’Inter non ha nascosto il proprio ottimismo sulle possibilità dell’Argentina.
“Credo che sia l’Argentina sia il Brasile abbiano qualità e personalità sufficienti per superare i primi ostacoli del torneo. Sono squadre preparate e pronte a essere protagoniste”, ha concluso Zanetti, rilanciando le ambizioni della Selección nella difesa del titolo conquistato in Qatar.
Autore: Ludovica Ferrante
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