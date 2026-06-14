Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere sempre più lontano dall'Inter e sempre più vicino alla Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista nerazzurro avrebbe dato la propria apertura totale al trasferimento al Nottingham Forest, manifestando la volontà di prendere in considerazione il progetto del club inglese. Un passo importante, che elimina uno dei principali ostacoli alla trattativa e lascia ora la palla nelle mani della società britannica.
L'Inter attende la mossa decisiva del Nottingham
Nonostante il gradimento del calciatore, l'operazione non può ancora considerarsi vicina alla conclusione. Tutto dipenderà infatti dal Nottingham Forest, che dovrà decidere se accettare le condizioni economiche fissate dall'Inter per lasciar partire il classe 1999.
La dirigenza nerazzurra continua infatti a mantenere una posizione ferma e non sembra intenzionata a concedere sconti, ritenendo Frattesi un patrimonio importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico.
Una cessione che può sbloccare il mercato nerazzurro
L'eventuale addio di Frattesi rappresenterebbe anche una mossa strategica per il mercato dell'Inter. L'incasso derivante dalla sua cessione potrebbe infatti essere reinvestito per finanziare nuovi innesti richiesti da Cristian Chivu, consentendo al club di intervenire in altri reparti della rosa.
Nelle ultime settimane il nome del centrocampista è stato accostato anche ad alcune società italiane, ma il Nottingham Forest è quello che, al momento, sembra aver compiuto i passi più concreti verso il giocatore.
Le prossime ore possono essere decisive
Con il sì di Frattesi ormai acquisito, resta soltanto da capire se il club inglese sarà disposto a soddisfare le richieste dell'Inter e trovare l'intesa definitiva tra le società. La trattativa è dunque in pieno svolgimento e potrebbe entrare presto nella sua fase decisiva, con il Nottingham chiamato a sciogliere le ultime riserve per provare a regalarsi uno dei centrocampisti italiani più apprezzati degli ultimi anni.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:45 Argentina, ballottaggio Alvarez-Lautaro. Il dilemma di Scaloni
- 16:30 Costacurta: "In Europa ci sono almeno sei squadre più forti dell'Inter"
- 16:16 Palestra, richiesta alta dell'Atalanta. Galli: "Cifre folli, calcio malato"
- 16:03 Jones, Palestra e Solet: le tre pedine che garantirebbero un salto di qualità
- 15:49 Turchia, Montella: "Calhanoglu non giocava 90' da tempo"
- 15:34 Pisa, presa la decisione sul riscatto di Akinsanmiro: la situazione
- 15:19 Cagliari, Berenbruch è un obiettivo concreto: i dettagli
- 15:04 Svizzera, Akanji: "Pari deludente, ma possiamo ancora qualificarci"
- 14:49 Inter U16, sconfitta indolore: perde contro la Roma ma vola in finale contro la Juve
- 14:34 Zanetti: "Lautaro vorrà disputare un buon Mondiale. Nico Paz giocatore chiave"
- 14:19 Il Giorno - Palestra in salita, rispunta Ndoye come prima alternativa
- 14:04 Milan, Amorim il candidato principale a sostituire Allegri
- 13:50 Pavard non sarà neanche in ritiro: le possibili destinazioni del francese
- 13:35 La Stampa - Carnevali cambia i rapporti tra Juve e Inter? Tutti gli scenari
- 13:20 Grand Tower presenta il bilancio 2025: numeri importanti per la holding
- 13:05 Non solo ricordi: l'Inter guarda al supermercato Real Madrid
- 12:49 Frattesi dice sì al Nottingham, ora manca l'accordo tra gli inglesi e l'Inter
- 12:41 Crespo: "Julian Alvarez il mio preferito, ma Lautaro resta straordinario"
- 12:27 Turchia, Montella: "Difficile trovare varchi, resto fiducioso per le prossime"
- 12:20 Turchia, delusione Calhanoglu: "Australia, due lanci lunghi e due gol"
- 12:10 SM - Pavard, Marotta detta la linea: no ad altri prestiti
- 11:59 Mondiali: un gol basta alla Scozia per iniziare il cammino con il sorriso
- 11:50 Elisa Bartoli sposa la sua Lucia. Le due calciatrici hanno pronunciato il loro 'sì'
- 11:45 Vinicius salva Ancelotti all'esordio: un ottimo Marocco frena il Brasile
- 11:20 Il Messaggero - L'Inter prepara l'offerta per Provedel
- 11:03 Corsera - Solet e Palestra gli obiettivi. Ma occhio ai gioielli di Madrid
- 10:43 TS - Inter su Cambiaso: le idee di scambio. Bremer è da sempre un pallino
- 10:17 TS - Carnevali-Marotta, incontro tra amici prima del passaggio alla Juve
- 10:05 Solet in uscita, l'Udinese lavora al colpo Nelsson
- 09:52 Braida: "Carnevali? Ha saputo assorbire tanto da Marotta e Galliani"
- 09:43 GdS - Bonny studia Drogba: esordio al Mondiale con la Costa d'Avorio
- 09:31 TS - Inter ottimista, nuovi contatti per Provedel. E il portiere sfida Martinez
- 09:16 CdS - Marotta incontra il Real, Frattesi verso il Nottingham: la formula
- 09:03 GdS - Priorità Palestra, Solet e il sogno Jones: le richieste di Chivu all'Inter
- 08:48 TS - Frattesi, l'Inter aspetta l'offerta del Nottingham Forest. La Juve...
- 08:35 Koné non chiude le porte: "Futuro all'Inter? Vedremo che cosa accadrà"
- 08:26 Il Mondiale di Calhanoglu parte in salita: l'Australia stende 2-0 la Turchia
- 08:15 GdS - Jones vuole l'Inter, serve il rilancio: un dettaglio sarà decisivo
- 00:00 Elliot Anderson vs. Davide Frattesi: non c'è partita
- 23:55 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:40 Brasile-Marocco, le formazioni ufficiali: Bremer ed Ederson in panchina
- 23:25 U18 - Up&Down di Inter-Bologna: Fautario re Mida, Farronato invalicabile
- 23:10 La Svizzera di Akanji beffata nel finale, col Qatar finisce 1-1
- 22:55 Tiribocchi al Torino: "Prendi Seba Esposito, che coppia con Simeone"
- 22:40 Ancelotti sulll'esordio con il Brasile: "È una responsabilità e un onore"
- 22:40 Under 18, i rigori dicono Inter: lo Scudetto è nerazzurro!
- 22:25 Frattesi-Nottingham Forest, a gennaio fu Chivu a bloccare tutto
- 22:10 Palestra, l'anno della consacrazione. Con un dilemma identitario
- 21:55 Infantino schernisce l'Italia, dura replica di Tardelli e Graziani
- 21:40 Dumfries miglior difensore del mondo al Real? Boussaboun e Maaskant non concordano
- 21:25 Romano: "Frattesi apre al Nottingham Forest, ma priorità alla Serie A"
- 21:10 UFFICIALE - Mancini lascia l'Al Sadd e vede vicino il ritorno in Nazionale
- 20:55 Romano: "Como, Nico Paz spinge per restare. Mancini? Si era parlato di Inter"
- 20:40 Costa d'Avorio, Fae: "Mi piacciono i giocatori che hanno fantasia"
- 20:26 Matri esalta Akanji: "Livello top, ha avuto un impatto da campione in Italia"
- 20:12 La moglie di Calhanoglu: "Sei arrivato qui dopo tanti sforzi, orgogliosi di te"
- 20:00 Mondiale, debutta il primo interista: Akanji titolare in Qatar-Svizzera
- 19:43 Jashari: "Nella Svizzera tanti giocatori stanno vivendo momenti importanti"
- 19:28 'Corazon Classic', Pazzini: "Sensazioni fantastiche, ci siamo divertiti"
- 19:14 Calhanoglu: "Ho parlato con Akanji prima di Australia-Turchia"
- 19:00 Palermo, idea Cocchi anche per rispettare le regole sugli Under
- 18:45 'Corazon Classic Match', Borja Valero: "Bernabeu impressionante"
- 18:30 Stasera la finale scudetto U18 Inter-Bologna, Fautario: "Testa libera"
- 18:15 Toldo. "Bernabeu stadio amico. Maicon e Cambiasso intramontabili"
- 18:05 Bergomi, mister per un giorno: "Volevamo fare bella figura al Bernabeu"
- 18:00 video21 CANZONI per il 21esimo SCUDETTO dell'INTER: la STORIA di ANDY e dell'INTER CLUB VALAIS
- 17:55 L'emozione di Hernanes: "Mai giocato al Bernabeu, avevo le lacrime"
- 17:40 Lukas Hornicek idea dell'Inter: "È una bella sensazione, sono felice"
- 17:25 Tyc Sports - Argentina-Algeria, dubbio Lautaro-Alvarez in attacco
- 17:10 L'Inter U23 conferma Vecchi: senza esito il sondaggio per Miramari