Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere sempre più lontano dall'Inter e sempre più vicino alla Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista nerazzurro avrebbe dato la propria apertura totale al trasferimento al Nottingham Forest, manifestando la volontà di prendere in considerazione il progetto del club inglese. Un passo importante, che elimina uno dei principali ostacoli alla trattativa e lascia ora la palla nelle mani della società britannica.

L'Inter attende la mossa decisiva del Nottingham

Nonostante il gradimento del calciatore, l'operazione non può ancora considerarsi vicina alla conclusione. Tutto dipenderà infatti dal Nottingham Forest, che dovrà decidere se accettare le condizioni economiche fissate dall'Inter per lasciar partire il classe 1999.

La dirigenza nerazzurra continua infatti a mantenere una posizione ferma e non sembra intenzionata a concedere sconti, ritenendo Frattesi un patrimonio importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico.

Una cessione che può sbloccare il mercato nerazzurro

L'eventuale addio di Frattesi rappresenterebbe anche una mossa strategica per il mercato dell'Inter. L'incasso derivante dalla sua cessione potrebbe infatti essere reinvestito per finanziare nuovi innesti richiesti da Cristian Chivu, consentendo al club di intervenire in altri reparti della rosa.

Nelle ultime settimane il nome del centrocampista è stato accostato anche ad alcune società italiane, ma il Nottingham Forest è quello che, al momento, sembra aver compiuto i passi più concreti verso il giocatore.

Le prossime ore possono essere decisive

Con il sì di Frattesi ormai acquisito, resta soltanto da capire se il club inglese sarà disposto a soddisfare le richieste dell'Inter e trovare l'intesa definitiva tra le società. La trattativa è dunque in pieno svolgimento e potrebbe entrare presto nella sua fase decisiva, con il Nottingham chiamato a sciogliere le ultime riserve per provare a regalarsi uno dei centrocampisti italiani più apprezzati degli ultimi anni.