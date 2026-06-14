L'esordio della Svizzera al Mondiale 2026 non è andato come sperato. L'1-1 contro il Qatar ha lasciato l'amaro in bocca alla Nazionale elvetica e anche Manuel Akanji, difensore dell'Inter, non ha nascosto la delusione per il risultato maturato nella prima giornata della fase a gironi. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti nel post partita, il centrale nerazzurro ha però invitato l'ambiente a guardare con fiducia ai prossimi impegni.

“Abbiamo ancora due partite per rimediare”

“La cosa positiva è che è successo nella prima partita del girone”, ha spiegato Akanji. “Abbiamo ancora due gare da disputare e possiamo anche qualificarci come una delle migliori terze classificate. È così che bisogna ragionare, ma chiaramente non è questo il nostro obiettivo”. Il difensore ha ribadito quale sia l'ambizione della Svizzera nel torneo: “Vogliamo passare il turno e credo che abbiamo tutte le qualità per riuscirci”.

Nel mirino c'è la Bosnia

Lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento contro la Bosnia-Erzegovina, formazione che nei playoff di marzo aveva eliminato l'Italia dalla corsa al Mondiale. Secondo Akanji, la sfida potrebbe rivelarsi ancora più complicata dal punto di vista tattico rispetto a quella contro il Qatar.

“La Bosnia è una squadra ancora più compatta in fase difensiva. Fanno davvero di tutto per proteggere la propria porta e dovremo prepararci al meglio per affrontare questo tipo di partita”, ha sottolineato il difensore dell'Inter.

La Svizzera è quindi chiamata a una pronta reazione per rilanciare le proprie ambizioni nel Gruppo B e avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.