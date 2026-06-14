Dopo 53 anni, i New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs e si sono laureati campioni Nba. Una vittoria attesa da generazioni e generazioni di nyrkesi che ieri sera hanno invaso le strade della città cantando ‘Empire State of Mind’ di Alicia Keys. Tantissimi i vip che hanno esultato per questo traguardo, da Jennifer Lopez fino a Timothée Chalamet, passando per Ben Stiller.

Il messaggio dell'Inter per il tifoso vip Spike Lee

Non è mancata ovviamente l’esultanza del sindaco della città, Zohran Mamdani, ma soprattutto quella di uno dei più grandi tifosi dei Knicks, il regista Spike Lee. Il 69enne, autore nella sua storia di capolavori come Fa’ la cosa giusta, Malcolm X e il remake statunitense del film coreano Oldboy, simpatizzante anche dell’Inter, ha ricevuto le congratulazioni proprio dal club nerazzurro: “I Knicks ce l’hanno finalmente fatta, Spikeeeee! Te lo meriti, amico”, le parole rivolte al cineasta americano che era stato presente anche a San Siro nelle scorse stagioni.