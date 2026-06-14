Davide Frattesi potrebbe rientrare in un'operazione con Andrea Cambiaso? Qualcuno sostiene sia possibile, ma il classe '99 avrebbe detto si alla proposta del Nottingham Forest. Già le prossime ore potrebbero essere decisive. Sebbene ci sia, comunque, da trovare però l'intesa tra i due club, con l'Inter che punta a guadagnare una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Nuova esperienza

Per l'ex Empoli e Monza è arrivato il momento di una nuova avventura. Da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e già a gennaio poteva concretizzarsi un trasferimento che, alla prova dei fatti, dovrebbe concretizzarsi in questa sessione estiva.