Davide Frattesi potrebbe rientrare in un'operazione con Andrea Cambiaso? Qualcuno sostiene sia possibile, ma il classe '99 avrebbe detto si alla proposta del Nottingham Forest. Già le prossime ore potrebbero essere decisive. Sebbene ci sia, comunque, da trovare però l'intesa tra i due club, con l'Inter che punta a guadagnare una cifra attorno ai 30 milioni di euro.
Nuova esperienza
Per l'ex Empoli e Monza è arrivato il momento di una nuova avventura. Da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e già a gennaio poteva concretizzarsi un trasferimento che, alla prova dei fatti, dovrebbe concretizzarsi in questa sessione estiva.
Sezione: Focus / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 18:45
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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