Per Marco Palestra sarà sicuramente l'anno della consacrazione. Dopo una stagione convincente alla corte di Pisacane con la maglia del Cagliari, adesso l'esterno classe 2005 è pronto a intraprendere una nuova avventura. Con la Dea, in terza seria, mise a referto 41 presenze, 3 gol e 3 assist in una stagione che ne ha confermato la crescita costante. Quel che sorprendeva, già tre anni fa, era la mentalità da veterano, che lo rendeva praticaente dominante in lungo e in largo in terza serie.

Il dilemma

Italia o Premier League? Se seguissimo la sua preferenza, non ci sarebbero dubbi. Da più parti filtra la volontà del calciatore di restare in Italia ed ecco che l'Inter potrebbe approfittare di questa sua intenzione. Nel frattempo, negli scorsi giorni, lui aveva dichiarato: "Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto''. Il City lo segue con attenzione e la squadra di Chivu vuole trovare un sostituto di Dumfries all'altezza della situazione. Le cifre del mercato odierno impongono anche una riflessione profonda, ma è inevitabile che la consistente del suo talento è pronta a incrementare.