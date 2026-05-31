Altro fulmine arrivato sul cielo, tutt'altro che sereno, del Milan. Rafa Leao, la cui posizione sembrava momentaneamente un enigma come per il resto dei compagni del portoghese dopo la stagione finita in naufragio, ha deciso e comunicato pubblicamente di voler lasciare il club rossonero. L’attaccante portoghese, intervenuto a SportTv, ha aperto all’addio in estate ai cugini.
"Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ma desidero provare una nuova sfida"
"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi" ha detto il portoghese che poi non ha aggiunto altri grandi spoiler: "In questo momento la cosa più importante è il Mondiale, aiutare la Nazionale e fare bene. Poi, quando arriverà il momento, valuterò le mie opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo".
Intanto Fabrizio Romano ha annunciato senza mezzi termini: "Tra Rafa Leão e il Milan è finita. Il suo annuncio lo conferma: game over. Si è mosso da settimane il Galatasaray ma Leão aspetta altri club".
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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