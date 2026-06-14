L'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul mercato. Secondo quanto riportato da La Stampa, il dirigente bianconero sarebbe chiamato a costruire una squadra più esperta e con maggiore personalità, seguendo le indicazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico, infatti, pur apprezzando l'inserimento di giovani di prospettiva, avrebbe evidenziato la necessità di affiancare elementi di assoluto spessore e leadership a una rosa che, secondo la sua valutazione, ha mostrato proprio nella personalità uno dei principali limiti.
Dibu Martinez, Kim e Kolo Muani tra gli obiettivi
Tra i profili accostati alla Juventus figurano nomi di primo piano. Per la porta resta viva la candidatura di Emiliano "Dibu" Martinez, mentre per la difesa piace Kim Min-jae. In attacco, invece, i riflettori sono puntati su Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani, senza escludere del tutto un nuovo tentativo per Dusan Vlahovic, che non ha ancora trovato una sistemazione dopo il mancato rinnovo con il club bianconero.
Carnevali-Marotta, un rapporto che può cambiare gli scenari
L'aspetto più interessante riguarda però i rapporti tra Juventus e Inter. Negli ultimi anni l'asse di mercato tra i due club si era praticamente raffreddato, ma l'approdo di Carnevali potrebbe modificare la situazione grazie al suo storico legame con il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Secondo La Stampa, proprio questo rapporto potrebbe favorire la riapertura del dialogo tra le due società, con diversi interessi incrociati già presenti sul tavolo.
Da Bremer e Cambiaso a Frattesi e Carlos Augusto
Da una parte l'Inter continua a seguire con attenzione Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, due profili che piacciono molto alla dirigenza nerazzurra. Dall'altra, Luciano Spalletti sarebbe da tempo estimatore di Davide Frattesi, mentre considererebbe Carlos Augusto il rinforzo ideale per il proprio progetto tattico, grazie alla sua duttilità e affidabilità su entrambe le fasi di gioco. Per il momento si tratta soltanto di ipotesi e suggestioni di mercato, ma il cambio ai vertici della Juventus potrebbe effettivamente contribuire a riaprire un canale di dialogo che negli ultimi anni era rimasto praticamente inattivo, con possibili sviluppi destinati a tenere banco nelle prossime settimane.
Autore: Ludovica Ferrante
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