La Svizzera debutta con un pareggio nella Coppa del Mondo 2026 e mastica amaro per una vittoria sfumata nei minuti di recupero. Al Levi's Stadium di Santa Clara, la formazione guidata da Murat Yakin non va oltre l'1-1 contro il Qatar, raggiunta al 94' dalla rete di Khoukhi dopo aver accarezzato a lungo il successo.

A sbloccare il risultato era stato Breel Embolo, autore del calcio di rigore trasformato al 17' del primo tempo dopo il fallo procurato dal centrocampista del Bologna Remo Freuler.

Tante occasioni sprecate e la beffa finale

Dopo il vantaggio, la Svizzera aveva creato numerose opportunità per chiudere la partita. Il portiere qatariota Abunada si è distinto con interventi decisivi, negando il gol prima all'ex Bologna Dan Ndoye e poi a Ruben Vargas.

Anche nella ripresa gli elvetici hanno continuato a costruire occasioni con Manzambi, lo stesso Embolo e ancora Vargas, senza però trovare il raddoppio. Una serie di errori che il Qatar ha punito nel finale con il gol del definitivo 1-1 firmato da Khoukhi in pieno recupero.

Gli "italiani" in campo

Tra i protagonisti della sfida anche diversi calciatori che militano in Serie A. Michael Aebischer, centrocampista del Pisa, è rimasto in campo per 65 minuti, mentre Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha disputato l'intero incontro.

Remo Freuler, autore dell'azione che ha portato al rigore del vantaggio, è stato sostituito all'89' dal centrocampista del Milan Ardon Jashari.

Girone B in perfetto equilibrio

Dopo il pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia-Erzegovina nella gara inaugurale del raggruppamento, anche la sfida tra Svizzera e Qatar termina senza vincitori.

La classifica del Girone B resta quindi in assoluto equilibrio, con tutte e quattro le nazionali ferme a quota un punto e con la stessa differenza reti, rendendo ancora più incerta la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale.