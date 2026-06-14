Giovanni Carnevali ha incontrato Beppe Marotta a pochi istanti dal passaggio alla Juventus. A raccontarlo è Tuttosport che, ricordando la storica amicizia tra i due dirigenti, racconta come l'ex ad del Sassuolo abbia avuto un appuntamento con il presidente dell'Inter prima di lasciare gli uffici del club neroverde.

Robe tra amici

Marotta e Carnevali sono legati da un grande rapporto, consolidato nel tempo e messo ancora più in luce dall'approfondimento del quotidiano sportivvo torinese. "Sorrisi, abbracci, battute. Robe da amici: lui e Carnevali lo sono da una vita e continueranno a esserlo, pure se uno fa il presidente dell’Inter e l’altro avrà tra le mani la Juventus. Con l’obiettivo non solo di portarla alla vittoria, ma prima di risanarla. In ogni senso possibile. Tant’è, non è stato il momento di ragionarci su, di stare a capire dove e quando e perché operare. È stata invece l’occasione per celebrare un traguardo, qualcosa a cui il neo Ceo bianconero ambiva da tanto".