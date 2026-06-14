Sorpreso il Brasile di Carlo Ancelotti all'esordio ai Mondiali di Calcio 2026. La squadra verdeoro non va infatti oltre l'1-1 contro il Marocco di Hakimi. Anzi sono proprio gli avversari a passare in vantaggio per primi al 21' con Saibari, con un preciso pallonetto sul portiere in uscita. Il Brasile prova a scuotersi e appena dieci minuti dopo trova il pari con un gran gol di Vinicius. Ritrovata la parità il Brasile ritrova serenità ma il Marocco è un osso duro che anzi continua ad attaccare e tiene i verdeoro lontani dalla porta. Non accade più nulla e così l'incontro termina in parità.