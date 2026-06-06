Eduard Spertsyan è un fantasista armeno, oggetto prezioso del Krasnodar (club russo). A dicembre è stato accostato all'Inter e non solo. Il trequartista classe 2000, che ha messo a referto numeri importanti nella Serie A russa, faceva gola anche a Juve e Napoli. Ma potrebbe arrivare in Serie A in un altro club. Adesso è, infatti, molto attenzionato dal Como, il cui reparto scouting l'hal mirino come evidenzia Sportitalia. Non risultano ancora contatti tra le parti, ma l'armeno potrebbe arrivare comunque in A