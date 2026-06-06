Eduard Spertsyan è un fantasista armeno, oggetto prezioso del Krasnodar (club russo). A dicembre è stato accostato all'Inter e non solo. Il trequartista classe 2000, che ha messo a referto numeri importanti nella Serie A russa, faceva gola anche a Juve e Napoli. Ma potrebbe arrivare in Serie A in un altro club. Adesso è, infatti, molto attenzionato dal Como, il cui reparto scouting l'hal mirino come evidenzia Sportitalia. Non risultano ancora contatti tra le parti, ma l'armeno potrebbe arrivare comunque in A

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione