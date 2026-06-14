Julian Alvarez o Lautaro Martinez, questo è il dilemma del CT Scaloni verso l'esordio dell'Argentina al Mondiale contro l'Algeria nella notte tra martedì e mercoledì. Il giocatore dell'Atletico sembra essere un passo avanti rispetto al suo compagno di squadra dell'Inter nelle gerarchie di Scaloni, lo riferiscono i colleghi di TycSports. La situazione si invertirà? Terrà la porta aperta per Álvarez? Giocheranno insieme? A tutte queste domande si inizierà a dare risposta a partire da martedì. Perché, in effetti, in Argentina in tanti si sono chiesti della possibilità di schierare entrambi gli attaccanti dal 1' e non come accaduto negli scorsi Mondiali in Qatar.