Il Nottingham Forest continua a seguire con grande attenzione Davide Frattesi. Il club inglese è pronto a tornare all'assalto del centrocampista dell'Inter, anche se prima dovrà chiarire il futuro di Elliot Anderson, uno dei pilastri della propria mediana e obiettivo concreto del Manchester City.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il classe 1999 avrebbe dato un'apertura all'ipotesi di trasferirsi in Premier League. Pur restando la Serie A la destinazione preferita, Frattesi non escluderebbe un'esperienza in Inghilterra, soprattutto alla luce della situazione vissuta nell'ultima stagione.

A gennaio sembrava tutto fatto

Chivu fermò la cessione all'ultimo momento

Quella tra Frattesi e il Nottingham Forest è però una storia che affonda le proprie radici nello scorso mercato invernale. Cinque mesi fa il trasferimento sembrava ormai definito: il giocatore chiedeva maggiore spazio e gli accordi tra le parti erano praticamente pronti.

A far saltare l'operazione fu però Cristian Chivu, che convinse il centrocampista a restare promettendogli un impiego più consistente nella seconda parte della stagione.

Più minuti, ma il ruolo da riserva è rimasto

La promessa dell'allenatore è stata in parte mantenuta, con Frattesi che ha trovato un minutaggio superiore rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia il centrocampista ha continuato a partire spesso dalla panchina, senza riuscire a conquistare stabilmente un posto da titolare.

Una situazione che avrebbe alimentato nuovamente le riflessioni sul proprio futuro e che rende sempre più concreta la possibilità di una separazione dall'Inter durante questa sessione estiva.

I numeri della carriera

Legato ai nerazzurri da un contratto valido fino al 2028, Frattesi ha collezionato finora 122 presenze e 15 gol con l'Inter. In precedenza ha vestito le maglie di Sassuolo (76 gare e 11 reti), Monza (41 presenze e 8 gol), Empoli (41 partite e 5 centri) e Ascoli (32 apparizioni).

Con la Nazionale italiana, invece, il centrocampista ha totalizzato 34 presenze impreziosite da 8 gol, confermandosi uno dei profili più interessanti del panorama calcistico azzurro.