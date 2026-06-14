Marotta, più di una settimana fa, ha confermato la cessione ormai imminente di Denzel Dumfries, in direzione Real Madrid: "Abbiamo in uscita Dumfries, che si sta avvicinando al Real". Anche Ausilio, senza troppi giri di parole, ha confermato la volontà dell'olandese d'intraprendere una nuova avventura e così, dunque, sarà. L'esterno olandese, ancora di proprietà dell'Inter, farà il suo esordio quest'oggi al Mondiale con la sua Olanda. E Koeman lo schiererà ovviamente titolare, visto che è uno dei punti di forza della nazionale orange.

Il futuro di Dumfries è già scritto: sarà un giocatore del Real e l'Inter sta provando a sostituirlo in modo compatibile con le ambizioni del club nerazzurro, puntando forte su Palestra.