La permanenza in Francia per Benjamin Pavard è destinata a terminare. Il Marsiglia non eserciterà il diritto di riscatto e il difensore tornerà a Milano, dove tornerà ad essere una bega per la dirigenza di Viale della Liberazione che dovrà trovare una sistemazione al difensore campione del mondo 2018. La macchina pensante del The Corner si è già mossa. Come fa sapere Sport Mediaset, l'Inter non intende dare ancora in prestito il giocatore.

L'idea di Marotta sul futuro di Pavard

Per come sono andate le cose a Marsiglia, i nerazzurri vorrebbero evitare altri ulteriori rischi e Marotta ha deciso di valutare solo la cessione a titolo definitivo. La cifra al quale è stato fissato il prezzo del cartellino del difensore francese è attorno ai 10-15 milioni di euro. Adesso sarà da valutare anche tutto il resto. Dalla loro parte, i nerazzurri avranno il tempo a disposizione, di certo superiore rispetto a quello avuto a disposizione lo scorso anno per trovare lui una sistemazione. Nell'ultima Ligue 1 ha collezionato 27 presenze, di cui 22 da titolare, giocando quasi 2.000 minuti. Ha segnato un gol e fornito due assist, numeri non eccezionali accompagnati da alcune prestazioni che hanno scatenato critiche feroci. Nella massima competizione europea, quindi in Champions League ha disputato 6 partite, scendendo dunque in campo per un totale di 537 minuti.