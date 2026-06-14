Parte con un un ko il Mondiale della Turchia di Hakan Calhanoglu, sconfitta dall'Australia nella prima giornata della fase a gironi. Nel Gruppo D (completato da USA e Paraguay) la selezione di Vincenzo Montella non bagna l'esordio con una vittoria e si trova già costretta ad inseguire: i Socceroos vincono 2-0 a Vancouver e gli eroi si chiamano Nestory Irankunda e Connor Metcalfe, autori di un gol per tempo. 

Calhanoglu in campo 90'

Una partita che ha visto scendere in campo per 90' anche il regista dell'Inter, titolare con la fascia da capitano in mezzo al campo. Il suo apporto non è però stato sufficiente per portare a casa i primi tre punti del torneo. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 08:26
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.