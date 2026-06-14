Parte con un un ko il Mondiale della Turchia di Hakan Calhanoglu, sconfitta dall'Australia nella prima giornata della fase a gironi. Nel Gruppo D (completato da USA e Paraguay) la selezione di Vincenzo Montella non bagna l'esordio con una vittoria e si trova già costretta ad inseguire: i Socceroos vincono 2-0 a Vancouver e gli eroi si chiamano Nestory Irankunda e Connor Metcalfe, autori di un gol per tempo.

Calhanoglu in campo 90'

Una partita che ha visto scendere in campo per 90' anche il regista dell'Inter, titolare con la fascia da capitano in mezzo al campo. Il suo apporto non è però stato sufficiente per portare a casa i primi tre punti del torneo.