Scatta l'avventura del Brasile ai Mondiali 2026. Allo scoccare della mezzanotte italiana, la Seleção affronterà il Marocco nella prima gara del proprio cammino iridato, con Carlo Ancelotti che ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione scegliendo l'undici titolare per l'esordio.
Il commissario tecnico italiano si affida a un tridente offensivo formato da Raphinha, Vinicius Junior e Igor Thiago, chiamati a guidare l'attacco verdeoro nella sfida inaugurale.
Le scelte di Ancelotti
Endrick e Bremer partono dalla panchina
Tra le decisioni più significative del tecnico c'è quella di lasciare inizialmente fuori Endrick, destinato a partire dalla panchina insieme a Matheus Cunha.
Non trova spazio nell'undici iniziale nemmeno il difensore della Juventus Bremer, così come il centrocampista dell'Atalanta Ederson, entrambi pronti a subentrare a gara in corso qualora fosse necessario.
Il Marocco risponde con El Aynaoui
Sul fronte marocchino spicca invece la presenza dal primo minuto di Neil El Aynaoui. Il centrocampista della Roma sarà uno dei punti di riferimento della formazione nordafricana, chiamata a misurarsi con una delle principali favorite per la conquista del titolo mondiale.
Le due nazionali sono dunque pronte a dare il via alla propria avventura nella competizione, con grande attesa per le scelte tattiche dei rispettivi commissari tecnici e per una sfida che promette spettacolo.
Le formazioni ufficiali di Brasile-Marocco:
Brasile (4-3-3): Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Jr.. Allenatore: Carlo Ancelotti.
Marocco (4-3-2-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari; El Khannouss. Allenatore:
Autore: Ludovica Ferrante
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