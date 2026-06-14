Marco Palestra continua a essere il profilo preferito dell'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra, ma la trattativa con l'Atalanta si preannuncia tutt'altro che semplice. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra avrebbe già iniziato a sondare possibili alternative, tra cui spicca il nome di Dan Ndoye.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il club di Viale della Liberazione resta fortemente interessato al giovane esterno italiano, rientrato all'Atalanta dopo l'esperienza in prestito al Cagliari. Il problema principale resta però la valutazione economica: l'Inter sarebbe pronta a investire circa 45 milioni di euro, mentre la società bergamasca ne chiederebbe almeno dieci in più.

Palestra resta la priorità

Nonostante la distanza tra domanda e offerta, la volontà di arrivare a un accordo non manca. Sia l'Inter sia il giocatore vedrebbero di buon occhio il trasferimento, anche se sul classe 2005 si registra l'interesse di altri top club europei, tra cui il Manchester City.

La trattativa resta quindi aperta, ma servirà uno sforzo economico importante per convincere l'Atalanta a privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti.

Ndoye torna nel mirino

Nel frattempo prende quota una soluzione alternativa. Il nome di Dan Ndoye, già accostato all'Inter in passato, sarebbe infatti tornato d'attualità. L'esterno svizzero, dopo la sua esperienza al Bologna, milita oggi nel Nottingham Forest e rappresenterebbe un'opzione di qualità ed esperienza per rinforzare la corsia destra.

Proprio il club inglese, inoltre, avrebbe riaperto i contatti con l'Inter per Davide Frattesi, centrocampista destinato a lasciare Milano e seguito anche da Napoli e Juventus.

Mercato intrecciato

L'interesse del Nottingham Forest per Frattesi potrebbe così trasformarsi in un'opportunità per costruire un dialogo più ampio tra i due club, con Ndoye che potrebbe rientrare nei discorsi qualora l'operazione per Palestra dovesse definitivamente complicarsi. L'Inter continua dunque a lavorare su più tavoli, con l'obiettivo di consegnare a Cristian Chivu un