La Turchia inizia nel peggiore dei modi il proprio cammino ai Mondiali 2026. La sconfitta per 2-0 contro l'Australia ha complicato il percorso della formazione allenata da Vincenzo Montella, ma Hakan Calhanoglu invita l'ambiente a non perdere fiducia. Il centrocampista dell'Inter e capitano della nazionale turca ha commentato con amarezza il passo falso maturato all'esordio, definendolo un risultato difficile da spiegare.

“È stato un risultato inaspettato”, ha dichiarato Calhanoglu al termine della gara.

“Loro hanno sfruttato gli spazi”

Secondo il regista nerazzurro, la Turchia ha pagato a caro prezzo le ripartenze degli avversari, pur mantenendo a lungo il controllo del gioco.

“Hanno segnato due gol con due lanci lunghi e noi non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. Hanno giocato solo in contropiede, i due gol erano certamente evitabili”, ha spiegato il numero 10, riconoscendo i meriti dell'Australia ma sottolineando anche gli errori commessi dalla propria squadra.

Nonostante il possesso palla e le numerose iniziative offensive, la Turchia non è infatti riuscita a trovare la via della rete, finendo per essere punita dalla maggiore concretezza dei Socceroos.

La qualificazione resta possibile

Il ko lascia la nazionale turca all'ultimo posto del Gruppo D insieme al Paraguay, ancora fermo a zero punti, mentre Australia e Stati Uniti guidano la classifica. Calhanoglu, però, guarda avanti con fiducia: “Abbiamo due partite davanti a noi, non è ancora finita”.

La Turchia tornerà in campo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, quando affronterà proprio il Paraguay in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.