Walter Veltroni, tifoso juventino fino al midollo, ha rilasciato quest'oggi un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il focus principale del suo intervento riguarda le difficoltà negli ultimi anni del club bianconero a fare risultati. Nel discorso viene anche citato Pio Esposito: "Uno juventino soffre a vedere che Palestra e Pio Esposito, Pisilli e Tonali sono fuori dalla portata della Vecchia Signora. Carnevali? Ha lo stile, la competenza, l’esperienza, l’umanità che servono alla Juve in questo momento. Senza fretta, ma con il carattere e lo stile, non sono un ossimoro, e dando fiducia a un allenatore che vive per il calcio