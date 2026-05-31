Negli scorsi giorni è stato anche accostato all'Inter. Nel frattempo, quel che è certo, è che Konaté non indosserà più la maglia del Liverpool. Di seguito il comunicato dei Reds che annunciano la separazione: "Il Liverpool FC può confermare che Ibrahima Konate lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate. Il difensore centrale lascerà Anfield alla fine di giugno, concludendo il suo periodo quinquennale con i Reds. Konate partirà con la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il contributo che ha dato e tutto il club gli augura il meglio per il futuro".