L'Inter aspetta una mossa concreta del Nottingham Forest, che negli ultimi giorni ha confermato l'interesse per Davide Frattesi. Il centrocampista ha aperto al trasferimento in Inghilterra e in Viale della Liberazione si augurano che già nella prossima settimana si possa entrare nel vivo della trattativa: le ultime indiscrezioni, confermate dall'edizione odierna di Tuttosport, parlano di un'offerta pronta da circa 25 milioni di euro più bonus col centrocampista (che piace ancora a Juventus, Roma e Napoli in Italia) valutato dai nerazzurri almeno 30 milioni.

Affare impostato a gennaio, poi lo stop

Come tanti ricorderanno, il Nottingham Forest era andato vicino all'acquisto di Frattesi a gennaio, "quando però - ricorda TS - non si era spinto oltre ad una proposta di un prestito oneroso di un paio di milioni, col diritto di riscatto legato alle prestazioni dell’atleta, sa perfettamente che oggi le quotazioni del romano – a livello di valore economico per un ipotetico trasferimento – devono per forza essere in ribasso rispetto alle stagioni precedenti. Il tutto al netto delle volontà del giocatore: accetterà il Nottingham oppure attenderà che le piste italiane, Juve in primis, diventino più concrete?", si chiede il quotidiano sportivo torinese.

Poco spazio

I dati dicono che Frattesi non rientra nei piani di Cristian Chivu: con il romeno in panchina, l'ex Sassuolo ha giocato meno che con Simone Inzaghi. E le sue prestazioni in campo sono state nettamente inferiori: nell'ultima stagione sono arrivate 33 presenze in tutte le competizioni senza gol, con appena sei gettoni da titolare tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana.