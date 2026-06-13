Simone Tiribocchi vede di buon occhio un possibile approdo di Sebastiano Esposito al Torino. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex attaccante ha espresso il proprio punto di vista sul centravanti di proprietà dell'Inter, ritenendolo il profilo ideale per affiancare Giovanni Simeone nel reparto offensivo granata.

Secondo Tiribocchi, le caratteristiche dei due giocatori si sposerebbero perfettamente, dando vita a una coppia complementare e potenzialmente molto efficace.

“Possono integrarsi molto bene”

Le qualità di Esposito convincono Tiribocchi

Nel suo intervento, l'ex bomber ha spiegato come immagina il possibile tandem offensivo del Torino.

“Sarebbero una gran bella coppia. Per caratteristiche possono integrarsi bene. Immagino l’argentino ad attaccare la profondità e Seba più tecnico come spalla a girargli intorno”, ha dichiarato.

Tiribocchi ha poi sottolineato la crescita mostrata dall'ex interista Sebastiano Esposito, ora riscattato dal Cagliari in seguito alla salvezza conquistata dai sardi, negli ultimi anni e il potenziale ancora inespresso del classe 2002.

“Esposito sta crescendo tanto e ha ancora grandi margini di miglioramento. A 23 anni è pronto al definitivo salto di qualità e potrebbe comporre con Simeone un tandem molto interessante”, ha concluso.