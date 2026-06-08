Sarà Fabio Grosso l'erede di Paolo Vanoli alla guida tecnica della Fiorentina. Il club gigliato ha ufficializzato l'arrivo dell'ex terzino di Juventus, Inter, Perugia e Palermo, reduce dall'ottima esperienza da allenatore del Sassuolo, con una nota ufficiale che include anche le prime parole da neo tecnico viola del campione del mondo di Germania 2006: "Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”, afferma Grosso, che si è legato alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.

Commisso: "Grosso ci aiuterà a creare una Fiorentina più forte"

Parla anche Giuseppe B. Commisso, presidente viola: “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”.