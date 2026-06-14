L'Inter Under 16 conquista l'accesso alla finale Scudetto e continua a inseguire un'altra pagina di storia del proprio settore giovanile. I ragazzi allenati da Marco Dellafiore sono stati sconfitti 2-1 dalla Roma nella semifinale di ritorno, ma il successo per 2-0 ottenuto nella gara d'andata ha consentito ai nerazzurri di staccare il pass per l'ultimo atto della competizione.
Ad attendere l'Inter ci sarà la Juventus, protagonista di una doppia semifinale dominata contro il Pescara, battuto con un complessivo 13-6 grazie ai successi per 7-3 in trasferta e 6-3 in casa.
Omini illude, poi la rimonta della Roma non basta
La sfida si era messa subito sui binari giusti per l'Inter, passata in vantaggio dopo appena nove minuti grazie al solito Pietro Omini, sempre più trascinatore della formazione nerazzurra. La rete del centravanti ha complicato ulteriormente i piani della Roma, chiamata a recuperare il doppio svantaggio maturato all'andata. I giallorossi, però, hanno reagito con carattere riuscendo a ribaltare il risultato nel corso della gara. Al 33' è arrivato il pareggio firmato da Sperlonga, mentre nella ripresa Basile ha trovato il gol del definitivo 2-1. Una vittoria che, tuttavia, non è bastata alla formazione capitolina per ribaltare il risultato complessivo della doppia sfida.
Nel mirino uno storico tris
Per la formazione classe 2010 si tratta dell'ennesimo traguardo prestigioso. Il gruppo nerazzurro arriva infatti da due titoli consecutivi conquistati nelle categorie Under 14 nella stagione 2023/24 e Under 15 nel campionato 2024/25. Ora l'Inter ha la possibilità di completare una straordinaria tripletta vincendo anche il campionato Under 16, confermando la qualità di uno dei vivai più prolifici del panorama italiano. Dopo il recente Scudetto conquistato dall'Under 18, il club nerazzurro può dunque sognare un'altra festa tricolore grazie ai ragazzi di Dellafiore, chiamati ora all'ultimo ostacolo contro la Juventus.
Autore: Ludovica Ferrante
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