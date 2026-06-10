La Juventus muove passi sempre più decisi per il portiere della Nazionale argentina Emiliano Martinez. Secondo le ultime novità di Matteo Moretto, i bianconeri hanno già trovato un accordo per un contratto triennale da far sottoscrivere al Dibu, mentre resta da trovare l'intesa con l'Aston Villa: il club di Birmingham è disposto a cederlo per circa 15 milioni di euro, mentre la Juventus preferirebbe offrire meno di 10 milioni. Nei prossimi giorni, le trattative andranno avanti. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 13:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.