Sabato d'arancio per l'interista Elisa Bartoli che dismette scarpette e t-shirt e indossa l'abito bianco. Nella giornata di ieri, la difensora nerazzurra è convolata a nozze con la collega, l'ex giallorossa, oggi al Washington Spirit, Lucia Di Guglielmo. Le due calciatrici si sono unite in matrimonio in Toscana, nelle vicinanze di Grosseto, con una cerimonia sobria e intima con un numero di invitati non eccessivo. Diverse, ovviamente, le giocatrici presenti tra compagne attuali delle due calciatrici ed ex compagne. E tra gli auguri social di alcune compagne ed ex compagne ci sono anche quelli di Annamaria Serturini e Chiara Robustellini.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 11:50
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi