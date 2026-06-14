Sabato d'arancio per l'interista Elisa Bartoli che dismette scarpette e t-shirt e indossa l'abito bianco. Nella giornata di ieri, la difensora nerazzurra è convolata a nozze con la collega, l'ex giallorossa, oggi al Washington Spirit, Lucia Di Guglielmo. Le due calciatrici si sono unite in matrimonio in Toscana, nelle vicinanze di Grosseto, con una cerimonia sobria e intima con un numero di invitati non eccessivo. Diverse, ovviamente, le giocatrici presenti tra compagne attuali delle due calciatrici ed ex compagne. E tra gli auguri social di alcune compagne ed ex compagne ci sono anche quelli di Annamaria Serturini e Chiara Robustellini.