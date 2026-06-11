Adesso è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo Special One, che vanta già un'esperienza alla guida dei Blancos dal 2010 al 2013 dopo gli anni vincenti all'Inter, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

"Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato".